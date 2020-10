J Balvin in concerto su Fortnite, come e quando assistere all’evento (Di sabato 31 ottobre 2020) Il finale di questo 2020 si preannuncia particolarmente effervescente per Fortnite, come d’altronde anche il resto dell’anno. Il Battle Royale non può infatti tirare il fiato nemmeno un momento, perché il fiato (quello dei fan) ce l’ha sul collo. Milioni gli utenti che attendono sempre con una certa ansia tutte le novità di ambito contenutistico messe in cantiere da Epic Games. E il team di sviluppo prova a innalzare sempre l’asticella della qualità portata sul campo di battaglia. Tra grandi featuring con marchi ad altissima riconoscibilità (chi ha detto Marvel?) e con grandissimi artisti, ce n’è davvero per tutti i gusti. E proprio quest’ultimo ambito è pronto a garantire una sferzata di freschezza e di ritmo, durante il fine settimana che è appena ... Leggi su optimagazine (Di sabato 31 ottobre 2020) Il finale di questo 2020 si preannuncia particolarmente effervescente perd’altronde anche il resto dell’anno. Il Battle Royale non può infatti tirare il fiato nemmeno un momento, perché il fiato (quello dei fan) ce l’ha sul collo. Milioni gli utenti che attendono sempre con una certa ansia tutte le novità di ambito contenutistico messe in cantiere da Epic Games. E il team di sviluppo prova a innalzare sempre l’asticella della qualità portata sul campo di battaglia. Tra grandi featuring con marchi ad altissima riconoscibilità (chi ha detto Marvel?) e con grandissimi artisti, ce n’è davvero per tutti i gusti. E proprio quest’ultimo ambito è pronto a garantire una sferzata di freschezza e di ritmo, durante il fine settimana che è appena ...

fortniteitleak : ??NUOVO STILE! Ecco lo stile di 'J Balvin', ottenibile partecipando al concerto di J Balvin il 31 ottobre su Party R… - Radio105 : La performance andrà in scena sul palco principale e sarà possibile essere presenti tramite la modalità Party Royal… - TwitGinger : #Halloween2020: J Balvin sarà in concerto su #Fortnite! Ecco tutti i dettagli per partecipare! - andrew200189 : RT @news_dei_vip: J Balvin si esibirà in un concerto virtuale di Halloween su @FortniteGame la sera di sabato 31 ottobre #JBalvin https://t… - news_dei_vip : J Balvin si esibirà in un concerto virtuale di Halloween su @FortniteGame la sera di sabato 31 ottobre #JBalvin -

La tracklist dell'album vanta tredici tracce, la produzione esecutiva di Charlie Charles e featuring con Marracash, Gué Pequeno e J Balvin tra gli altri ... tra cui la regia del concerto-evento di ...

La tracklist dell’album vanta tredici tracce, la produzione esecutiva di Charlie Charles e featuring con Marracash, Gué Pequeno e J Balvin tra gli altri ... tra cui la regia del concerto-evento di ...Sfera Ebbasta: "Bottiglie Privè" è il primo singolo estratto dal nuovo album "Famoso" 27 October 2020 Sfera Ebbasta: nel nuovo album "Famoso" anche J Balvin, Offset, Marracash e molti altri 13 ...