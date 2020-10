Inzaghi mette da parte la Coppa Italia: “Con Verona e Spezia voglio solo punti” (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Conferenza stampa anticipata per Filippo Inzaghi. Il Benevento scenderà in campo solo lunedì per affrontare il Verona e il tecnico giallorosso ha preferito anticipare il consueto appuntamento settimanale. Sarà chiamata a riscattarsi la Strega, eliminata in settimana dalla Coppa Italia per mano dell’Empoli. La compagine sannita, reduce dai ko con Roma e Napoli, andrà a caccia di punti al “Bentegodi” contro gli scaligeri di Juric. Questi i temi affrontati da Inzaghi: Condizione – “La squadra sta bene e ha voglia di disputare una grande partita. A livello di prestazione dobbiamo dare continuità a quanto fatto con il Napoli. Mettiamo da parte e dimentichiamo la gara ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Conferenza stampa anticipata per Filippo. Il Benevento scenderà in campolunedì per affrontare ile il tecnico giallorosso ha preferito anticipare il consueto appuntamento settimanale. Sarà chiamata a riscattarsi la Strega, eliminata in settimana dallaper mano dell’Empoli. La compagine sannita, reduce dai ko con Roma e Napoli, andrà a caccia di punti al “Bentegodi” contro gli scaligeri di Juric. Questi i temi affrontati da: Condizione – “La squadra sta bene e ha voglia di disputare una grande partita. A livello di prestazione dobbiamo dare continuità a quanto fatto con il Napoli. Mettiamo dae dimentichiamo la gara ...

Elmarbergo : @11BRANCO Un difensore deve difendere. Lui in quello è carente.Mica è una colpa. Ma rende di più altrove.Ed è liber… - mlbarza : @pap1pap Pure Pippa Inzaghi si mette in quella categoria, di quelli non troppo simpatici nell'insieme - liidsss : @emilianopappat Vabbè ma Leiva aveva 10 anni e sempre impiegato di Liverpool alle spalle ed esperienza da vendere,… - AnStorti : Enzo fra un po si mette la propic di Inzaghi di più questo passo -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi mette Inzaghi mette da parte la Coppa Italia: "Con Verona e Spezia voglio solo punti" anteprima24.it Lazio, Covid a Formello e tamponi: per Inzaghi è il giorno della verità

Così si potrà organizzare il futuro immediato della squadra: la partenza per Torino, dove la formazione di Inzaghi affronterà i granata domenica ... Di sicuro l’attesa è tanta, la tensione anche.

La Strega va a caccia di punti salvezza, Inzaghi: “A Verona sarà una battaglia, ma siamo pronti”

Il Benevento a Verona dovrà vestirsi da battaglia e fare una grande partita per portare a casa tre punti importanti per la stagione. E’ questo in sintesi il pensiero del mister del Benevento Calcio, F ...

Così si potrà organizzare il futuro immediato della squadra: la partenza per Torino, dove la formazione di Inzaghi affronterà i granata domenica ... Di sicuro l’attesa è tanta, la tensione anche.Il Benevento a Verona dovrà vestirsi da battaglia e fare una grande partita per portare a casa tre punti importanti per la stagione. E’ questo in sintesi il pensiero del mister del Benevento Calcio, F ...