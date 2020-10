Inter-Parma, le probabili formazioni del match (Di sabato 31 ottobre 2020) I nerazzurri cercano continuità in campionato, Conte in emergenza in attacco: Lukaku out, al suo posto Perisic. Liverani cambia a centrocampo Inter-Parma, oggi alle 18, è il secondo anticipo di Serie A. A San Siro la squadra di Conte è alla ricerca di continuità e della vetta temporanea della classifica. Emergenza in attacco per i nerazzurri con Lukaku out per infortunio. Nel Parma Liverani rivoluziona la mediana ripetto all’ultimo match. Per Antonio Conte quella di Lukaku è di certo un assenza pesante. Nelle ultime partite il belga si è dimostrato sempre decisivo anche di fronte al momento no di Lautaro che è a secco di gol da diverse partite. In attacco giocherà, insieme al Toro, Ivan Perisic. Torna Hakimi titolare sulla fascia insieme a Darmian. Ancora ... Leggi su zon (Di sabato 31 ottobre 2020) I nerazzurri cercano continuità in campionato, Conte in emergenza in attacco: Lukaku out, al suo posto Perisic. Liverani cambia a centrocampo, oggi alle 18, è il secondo anticipo di Serie A. A San Siro la squadra di Conte è alla ricerca di continuità e della vetta temporanea della classifica. Emergenza in attacco per i nerazzurri con Lukaku out per infortunio. NelLiverani rivoluziona la mediana ripetto all’ultimo. Per Antonio Conte quella di Lukaku è di certo un assenza pesante. Nelle ultime partite il belga si è dimostrato sempre decisivo anche di fronte al momento no di Lautaro che è a secco di gol da diverse partite. In attacco giocherà, insieme al Toro, Ivan Perisic. Torna Hakimi titolare sulla fascia insieme a Darmian. Ancora ...

