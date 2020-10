Inter-Parma: le formazioni ufficiali (Di sabato 31 ottobre 2020) L’Inter ospita il Parma nel secondo anticipo della sesta giornata di campionato. A San Siro i nerazzurri dovranno fare a meno di Lukaku e Sanchez, con un attacco da reinventare per Conte. Il Parma invece, colpito dal Covid, proverà ad ottenere punti dopo un inizio non buonissimo. Queste le formazioni ufficiali scelte da Conte e Liverani: Inter (3-4-1-2): Handanovic; De Vrij, Ranocchia, Kolarov; Hakimi, Gagliardini, Barella, Darmian; Eriksen; Perisic, Lautaro. Allenatore: Antonio Conte Parma (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Balogh, Pezzella; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka; Gervinho, Cornelius. Allenatore: Fabio Liverani. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 31 ottobre 2020) L’ospita ilnel secondo anticipo della sesta giornata di campionato. A San Siro i nerazzurri dovranno fare a meno di Lukaku e Sanchez, con un attacco da reinventare per Conte. Ilinvece, colpito dal Covid, proverà ad ottenere punti dopo un inizio non buonissimo. Queste lescelte da Conte e Liverani:(3-4-1-2): Handanovic; De Vrij, Ranocchia, Kolarov; Hakimi, Gagliardini, Barella, Darmian; Eriksen; Perisic, Lautaro. Allenatore: Antonio Conte(4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Balogh, Pezzella; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka; Gervinho, Cornelius. Allenatore: Fabio Liverani. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Inter : ? | RICORDI Domani c'è #InterParma! Per caricarvi in vista del match abbiamo scelto questo pirotecnico 5-2, qui in… - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME Qual è stata la prima maglia nerazzurra che avete comprato? #Bastoni ci ha rivelato la sua,… - SkySport : ULTIM'ORA INTER Risentimento agli adduttori coscia sinistra per Lukaku Salterà le partite contro Parma e Real Madri… - AzO_NjL : ?? In campo tra un'ora, a San Siro c'è Inter-Parma: le formazioni ufficiali! ?? - infoitsport : Inter-Parma: le probabili formazioni e dove vederla in tv -