Inter-Parma, Inglese: “Mancata concentrazione nel finale” (Di sabato 31 ottobre 2020) “L’Inter è una grande squadra, ma ci è mancata un po’ di concentrazione nel finale. Peccato perché l’ultimo gol lo potevamo evitare. Fare punti su un campo difficile come questo non capita tutti i giorni, a maggior ragione perché non stiamo attraversando un grande periodo. Non abbiamo mai avuto tutta la rosa a disposizione in questo avvio di stagione, siamo stati falcidiati dal Covid-19″. Lo ha detto Roberto Inglese ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio tra Inter e Parma avvenuto nel finale. Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020) “L’è una grande squadra, ma ci è mancata un po’ dinel finale. Peccato perché l’ultimo gol lo potevamo evitare. Fare punti su un campo difficile come questo non capita tutti i giorni, a maggior ragione perché non stiamo attraversando un grande periodo. Non abbiamo mai avuto tutta la rosa a disposizione in questo avvio di stagione, siamo stati falcidiati dal Covid-19″. Lo ha detto Robertoai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio traavvenuto nel finale.

Inter : ? | RICORDI Domani c'è #InterParma! Per caricarvi in vista del match abbiamo scelto questo pirotecnico 5-2, qui in… - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME Qual è stata la prima maglia nerazzurra che avete comprato? #Bastoni ci ha rivelato la sua,… - Inter : ?? | GOL PARMA 62' - Raddoppio degli ospiti: palla verticale di Inglese per Gervinho che trafigge ancora Handanovic… - TRaticate : RT @farted94: AHAHA PAZZA INTER AMALA MILAN MERDA DOPO LA VITTORIA IN UCRAINA GRAZIE AL GOL DI LAUTARO “EL TORO” MARTINEZ ORA SFONDIAMO IL… - fanpage : Il Parma ferma l'Inter sul 2 a 2 #InterParma -