Inter-Parma | gol al volo di Gervinho | assist di Hernani VIDEO

Il Parma è in vantaggio. Nel match contro l'Inter, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i ragazzi di Fabio Liverani trovano la rete dello 0-1 proprio ad inizio del secondo tempo con un grande lancio di Hernani che trova Gervinho, l'attaccante ivoriano al volo colpisce e fredda Handanovic. In alto il VIDEO del gol.

