Inghilterra, nuovo lockdown nazionale. Boris Johnson: "Evitare migliaia di morti" (Di sabato 31 ottobre 2020) L'Inghilterra torna in lockdown nazionale a partire da giovedì 5 novembre. E' quanto annunciato dal premier inglese Boris Johnson in conferenza stampa: il governo di Londra ha deciso di chiudere tutte le attività non essenziali, mantenendo però aperte scuole e università rispetto alla prima ondata primaverile di Covid-19. Si salveranno dalle restrizioni soltanto supermercati, farmacie e pochissimi altri esercizi commerciali mentre ristoranti e pub potranno lavorare soltanto sull'asporto. "Se non agiamo ora rischiamo di avere migliaia di morti al giorno tra poche settimane – ha affermato Johnson – Sarebbe un disastro per il sistema sanitario e per tutto il paese." Il premier ha anche invitato tutti a ...

