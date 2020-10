Incidente sul lavoro in un’azienda della provincia di Salerno, l’appello della Cisal (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Un focus in prefettura a Salerno sugli incidenti che avvengono sui luoghi di lavoro”. La richiesta arriva da Gigi Vicinanza, componente nazionale della Cisal Metalmeccanici. “L’ultimo episodio, con un operaio che ha perso un dito in un’azienda meccanica a Nocera Superiore, conferma che, nonostante l’emergenza Covid, la piaga degli infortuni sul lavoro non si risolve se non con una programmazione seria tra aziende e sindacati. Ecco perché chiedo al prefetto di Salerno di farsi carico di un incontro tra le parti. Non possiamo assistere a un triste bollettino che si aggiorna con cadenza costante e inesorabile”. Un lavoro di squadra che, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Un focus in prefettura asugli incidenti che avvengono sui luoghi di”. La richiesta arriva da Gigi Vicinanza, componente nazionaleMetalmeccanici. “L’ultimo episodio, con un operaio che ha perso un dito in un’azienda meccanica a Nocera Superiore, conferma che, nonostante l’emergenza Covid, la piaga degli infortuni sulnon si risolve se non con una programmazione seria tra aziende e sindacati. Ecco perché chiedo al prefetto didi farsi carico di un incontro tra le parti. Non possiamo assistere a un triste bollettino che si aggiorna con cadenza costante e inesorabile”. Undi squadra che, ...

