Inchiesta mascherine | condannato imprenditore Antonello Ieffi | 2 anni e mezzo per turbativa d' asta

ROMA (31 ottobre 2020) - Condannato a 2 anni e mezzo di carcere l’imprenditore Antonello Ieffi, accusato di turbativa d’asta in una gara indetta da Consip per l’acquisto e forniture di 3 milioni di ...L'imprenditore Antonello Ieffi è stato condannato a due anni e mezzo di carcere per turbativa d'asta in una gara indetta da Consip per l'acquisto e le forniture di tre milioni di mascherine mai arriva ...