Inaugurato il nuovo aeroporto di Berlino

Leggi su quifinanza

(Di sabato 31 ottobre 2020) (Teleborsa) – Vieneoggi ildi“Willy Brandt” con i primi due atterraggi, un aereo di Easyjet, proveniente da Tegel, e uno di Lufthansa. Identificato con la sigla BER l’apre dopo 14 anni di lavori e dopo 9 anni di ritardo. “È una giornata storica”, ha affermato Carsten Spohr il CEO di Lufthansa a Monaco, “ancora non ci credo del tutto”. Alcuni giorni fa in un’intervista, il ministro dei Trasporti Andreas Scheuer avrebbe espresso il suo pensiero sulla necessità di nuovi aiuti di Stato per l’più discusso della Germania. Oltre ai 300 milioni già stanziati per quest’anno e i 500 milioni per il prossimo, il ministro chiede un aiuto a causa ...