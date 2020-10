Imbarazzo al GF Vip | cosa è successo dopo il confronto tra Guenda e Amedeo Goria

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 31 ottobre 2020) L’eliminata della 14esima puntata del GF Vip è, a sorpresa,. Grande protagonista delle ultime settimane, la figlia di Maria Teresa Ruta evenerdì sera ha abbandonato la Casa. Ma prima ha avuto la possibilità di chiarirsi con suo padre. La scorsa puntata la gieffina aveva infatti scoperto le parole usate dal giornalista nei suoi confronti. L’aveva definita “bipolare”, salvo poi correggere il tiro in una intervista successiva, ec’era rimasta malissimo mentre sua madre è letteralmente esplosa di rabbia in diretta. Quindi Signorini ha permesso a entrambe di confrontarsi con. I due ex hanno unabbastanza pacifico. “Vi chiedo scusa, lei è sanissima”, ...