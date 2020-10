Il virus è ovunque, soprattutto in casa: non solo telefonini e banconote, incredibile dove si annida il Covid (Di sabato 31 ottobre 2020) Il coronavirus è ovunque. La trasmissione avviene soprattutto attraverso i cosiddetti droplets, ossia le goccioline che si eliminano quando si parla, si respira, si tossisce, si starnutisce. Queste, essendo minuscole, possono finire sugli oggetti o superfici vicini. Uno a caso? Il più usato: il telefonino. "Sicuramente, scambiarsi il telefono è un altro comportamento da evitare - spiega Carlo Signorelli, ordinario di Igiene dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, al Messaggero - perché quando uno parla, se è contagiato, la quantità di goccioline emesse cariche di virus è ovviamente maggiore rispetto a quando si respira soltanto". Non solo, perché il monito si rivolge anche ad altro: "Va evitato poi lo scambio di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) Il corona. La trasmissione avvieneattraverso i cosiddetti droplets, ossia le goccioline che si eliminano quando si parla, si respira, si tossisce, si starnutisce. Queste, essendo minuscole, possono finire sugli oggetti o superfici vicini. Uno a caso? Il più usato: il telefonino. "Sicuramente, scambiarsi il telefono è un altro comportamento da evitare - spiega Carlo Signorelli, ordinario di Igiene dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, al Messaggero - perché quando uno parla, se è contagiato, la quantità di goccioline emesse cariche diè ovviamente maggiore rispetto a quando si respira soltanto". Non, perché il monito si rivolge anche ad altro: "Va evitato poi lo scambio di ...

Il coronavirus è ovunque. La trasmissione avviene soprattutto attraverso i cosiddetti droplets, ossia le goccioline che si eliminano quando si parla, si respira, si tossisce, si starnutisce.

