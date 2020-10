Il virologo Burioni: «La lattoferrina non previene né cura il Covid-19» (Di sabato 31 ottobre 2020) Non vi sarebbe alcuna evidenza clinica sull’utilità della lattoferrina per prevenire o curare il Covid-19. A dirlo, con un post pubblicato su Twitter, è il virologo Roberto Burioni. Non esiste nessuna evidenza clinica dell'utilità della lattoferrina nel prevenire o curare Covid-19. Chi sostiene il contrario, invece di insultarmi, dovrebbe indicare i riferimenti bibliografici che dimostrano questa utilità. Ma non ci sono e non può farlo. Per cui taccia. Amen pic.twitter.com/FfLscpc9Vi — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) October 30, 2020 LEGGI ANCHE –> Salvini torna a parlare di idrossicolorochina e plasmaterapia, Burioni gli spiega ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 31 ottobre 2020) Non vi sarebbe alcuna evidenza clinica sull’utilità dellaper prevenire ore il-19. A dirlo, con un post pubblicato su Twitter, è ilRoberto. Non esiste nessuna evidenza clinica dell'utilità dellanel prevenire ore-19. Chi sostiene il contrario, invece di insultarmi, dovrebbe indicare i riferimenti bibliografici che dimostrano questa utilità. Ma non ci sono e non può farlo. Per cui taccia. Amen pic.twitter.com/FfLscpc9Vi — Roberto(@Roberto) October 30, 2020 LEGGI ANCHE –> Salvini torna a parlare di idrossicolorochina e plasmaterapia,gli spiega ...

