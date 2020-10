Il trucco di WhatsApp per recuperare le foto cancellate per errore

Leggi su virali.video

(Di sabato 31 ottobre 2020) La nota appè molto diffusa in tutto il mondo e ci permette di comunicare con i nostri cari sempre e dovunque. Ma ci sono alcune funzioni che ancora oggi non conosciamo. Per esempio? Sai che c’è unche ci consente divecchiee video che abbiamo cancellato per? È molto semplice e possiamo usarlo anche dal web oltre che dal cellulare. Bisogna solo conoscere la data in cui ci hanno inviato il contenuto. Il modo più semplice peri contenuti è farlo tramite il web. L’app da desktop è molto più semplice e fruibile. Dobbiamo sapere chesalva sempre una copia delle nostre conversazioni sui suoi server. credit: pixabay/Isucc Ma a parte questo, vediamo come ...