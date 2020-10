Il rapper degli Assalti Frontali arrestato con 6 chili di droga in casa: 'Non lavoro, dovevo arrangiarmi' (Di sabato 31 ottobre 2020) Quando l'hanno trovato in casa con 6 chili di droga, pronta per essere spacciata, ha provato a giustificarsi ai finanzieri: 'In questo periodo non lavoro, non faccio concerti, devo arrangiarmi in ... Leggi su leggo (Di sabato 31 ottobre 2020) Quando l'hanno trovato incon 6di, pronta per essere spacciata, ha provato a giustificarsi ai finanzieri: 'In questo periodo non, non faccio concerti, devoin ...

