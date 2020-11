Il Provinciale: Federico Quaranta alla scoperta di luoghi e valori della provincia italiana (Di sabato 31 ottobre 2020) Federico Quaranta e Kumash Reduce dal triplice impegno estivo con Linea Verde Radici, Linea Verde Tour e E la chiamano estate, programmi che lo hanno visto girare l’Italia in lungo e in largo, Federico Quaranta non ha alcuna intenzione di appendere gli scarponi al chiodo. Al contrario è pronto per riprendere il suo viaggio in giro per lo Stivale con un nuovo appuntamento dal titolo Il provinciale, in onda da questo pomeriggio alle 17.15 su Rai2. Obiettivo del programma è quello di promuovere i valori e i principi più sani della provincia italiana, scoprendo in ogni appuntamento scorci di un’Italia poco conosciuta. Al fianco di Quaranta ci sarà un amico a 4 zampe, ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 31 ottobre 2020)e Kumash Reduce dal triplice impegno estivo con Linea Verde Radici, Linea Verde Tour e E la chiamano estate, programmi che lo hanno visto girare l’Italia in lungo e in largo,non ha alcuna intenzione di appendere gli scarponi al chiodo. Al contrario è pronto per riprendere il suo viaggio in giro per lo Stivale con un nuovo appuntamento dal titolo Il, in onda da questo pomeriggio alle 17.15 su Rai2. Obiettivo del programma è quello di promuovere ie i principi più sani, scoprendo in ogni appuntamento scorci di un’Italia poco conosciuta. Al fianco dici sarà un amico a 4 zampe, ...

