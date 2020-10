Il Paradiso delle Signore anticipazioni settimanali dal 2 al 6 novembre: Stefania si mette subito nei guai (Di sabato 31 ottobre 2020) Le anticipazioni della prima settimana di novembre de Il Paradiso delle Signore raccontano che Stefania mette piede finalmente al Grande Magazzino come Venere. E’ emozionata e trova in Irene una grande amica decisa ad aiutarla con Federico. Dopo una grande vendita la ragazza viene assunta ma poi succede un imprevisto. Nelle casse del Paradiso mancano dei soldi. I sospetti di Luciano e Vittorio ricadono tutti sull’ultima arrivata. Stefania è unaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 31 ottobre 2020) Ledella prima settimana dide Ilraccontano chepiede finalmente al Grande Magazzino come Venere. E’ emozionata e trova in Irene una grande amica decisa ad aiutarla con Federico. Dopo una grande vendita la ragazza viene assunta ma poi succede un imprevisto. Nelle casse delmancano dei soldi. I sospetti di Luciano e Vittorio ricadono tutti sull’ultima arrivata.è unaArticolo completo: dal blog SoloDonna

