Il Giornale | “Gattuso ha trasformato un insieme di giocatori in una squadra”

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 31 ottobre 2020) Daniele Abbiati su Ilsi sofferma sulle parole di Gattuso nel post partita della gara di Europa League e le paragona a quelle pronunciate dal tecnico nei primi giorni al Napoli «Ho la sensazione di allenare una squadra molto forte, che mi dà sicurezza» È tutta qui la differenza, la chiave di volta che trasforma undiin una squadra degna di questo nome La sicurezza, inon la devono soltanto chiedere o pretendere dal presidente che li paga e dall’allenatore che li mette in campo: la devono anche restituire. Quando un allenatore come Gattuso, uno che ha sempre giocato senza aspettare che il 27 del mese venissero pagati gli stipendi, sente la fiducia dei propri ragazzi significa che il più è fatto. Non è sicuramente questo che ...