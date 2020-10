Il dramma di Marco Masini, ecco la sua verità sulla sfortuna (Di sabato 31 ottobre 2020) Il dramma di Marco Masini legato alla sfortuna è uno degli argomenti che il cantante toscano tratta a Verissimo proprio in questo momento. Le sue parole. foto facebookIl cantante toscano è uno degli ospiti della nuova puntata di Verissimo che è in onda proprio in questo momento con Silvia Toffanin che nel suo salotto parla con l’artista del momento duro che ha passato negli anni passati. Ha da poco perso suo padre Giancarlo a cui ha dedicato delle parole davvero emozionanti, eppure quello che ancora oggi gli ha lasciato il segno sono state le maldicenze che negli anni novanta lo hanno rincorso. Proprio durante l’intervista è stata anche mandata in onda la sua ospitata nel programma di Adriano Celentano che per primo lo ha voluto nel suo programma e che lo ... Leggi su chenews (Di sabato 31 ottobre 2020) Ildilegato allaè uno degli argomenti che il cantante toscano tratta a Verissimo proprio in questo momento. Le sue parole. foto facebookIl cantante toscano è uno degli ospiti della nuova puntata di Verissimo che è in onda proprio in questo momento con Silvia Toffanin che nel suo salotto parla con l’artista del momento duro che ha passato negli anni passati. Ha da poco perso suo padre Giancarlo a cui ha dedicato delle parole davvero emozionanti, eppure quello che ancora oggi gli ha lasciato il segno sono state le maldicenze che negli anni novanta lo hanno rincorso. Proprio durante l’intervista è stata anche mandata in onda la sua ospitata nel programma di Adriano Celentano che per primo lo ha voluto nel suo programma e che lo ...

