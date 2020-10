Il comitato tecnico scientifico si riunirà per discutere dell'emergenza coronavirus (Di sabato 31 ottobre 2020) Riunione del comitato scientifico sul tema coronavirus. coronavirus, convocata riunione urgente del CTS alle 18 su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 31 ottobre 2020) Riunione delsul tema, convocata riunione urgente del CTS alle 18 su Notizie.it.

ricpuglisi : Secondo il Comitato Tecnico Scientifico della Lombardia le terapie intensive occupate per #COVID19 avrebbero dovuto… - ricpuglisi : Dimenticavo. È il governo di @GiuseppeConteIT ad avere la responsabilità POLITICA per le sue scelte. Non OSI nasc… - AzzolinaLucia : Il Comitato Tecnico Scientifico sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), formato dai massimi esperti italia… - BufalaBufla : @flaviafratello Ma a cosa serve un comitato tecnico scientifico se non ascoltano le proposte di un esperto che ha g… - eleuricchio : RT @TgrRai: #Coronavirus, convocata alle 18:00 una riunione urgente del #Cts (Comitato tecnico scientifico): sul tavolo degli esperti le po… -