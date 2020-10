Il cardinale Bassetti positivo al Covid, trasferito in ospedale (Di sabato 31 ottobre 2020) Questa mattina il cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, è stato trasferito presso l`ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, a seguito della positività al Covid-19 riscontrata nei giorni scorsi. Qui verranno verificate e monitorate le sue condizioni di salute con probabile utilizzo di accertamenti strumentali. "Continuiamo a essere vicini al cardinale Presidente - dichiara Monsignor Stefano Russo, Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana - Lo accompagniamo con la preghiera e l`affetto del Popolo di Dio, certi che il Signore non farà mancare la sua consolazione e il suo sostegno in questa prova". Leggi su ilfogliettone (Di sabato 31 ottobre 2020) Questa mattina ilGualtiero, Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, è statopresso l`Santa Maria della Misericordia di Perugia, a seguito della positività al-19 riscontrata nei giorni scorsi. Qui verranno verificate e monitorate le sue condizioni di salute con probabile utilizzo di accertamenti strumentali. "Continuiamo a essere vicini alPresidente - dichiara Monsignor Stefano Russo, Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana - Lo accompagniamo con la preghiera e l`affetto del Popolo di Dio, certi che il Signore non farà mancare la sua consolazione e il suo sostegno in questa prova".

