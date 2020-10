Il cardinal Bassetti ricoverato per Covid a Perugia

Leggi su agi

(Di sabato 31 ottobre 2020) AGI - Il presidente della Conferenza Episcopale Italiana,Gualtiero, eèstatoquesta mattina in ospedale. Nei giorni scorsi aveva fatto sapere di avere contratto il. L'alto prelato è stato trasferito presso l'ospedale Santa Maria della Misericordia di. "Continuiamo a essere vicini ale Presidente - dichiara Monsignor Stefano Russo, Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana - Lo accompagniamo con la preghiera e l'affetto del Popolo di Dio, certi che il Signore non farà mancare la sua consolazione e il suo sostegno in questa prova". Le sue condizioni si sono aggravate dopo qualche segnale di miglioramento registrato venerdì.