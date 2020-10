Il Bologna batte 3-2 il Cagliari in rimonta, doppietta di Barrow (Di sabato 31 ottobre 2020) Bologna (ITALPRESS) – Il Bologna ritrova la vittoria dopo tre sconfitte consecutive. Nell’anticipo della sesta giornata, al Dall’Ara gli uomini di Mihajlovic recuperano per due volte una rete di svantaggio e piegano il Cagliari con un rocambolesco 3-2. Tra i protagonisti della festa rossoblu ci sono un ritrovato Barrow (autore di una doppietta) e il prezioso Soriano, pur con le preoccupanti lacune difensive che restano irrisolte. Bastano quindici minuti ai sardi, infatti, per bucare la porta dei felsinei per la trentanovesima partita di campionato consecutiva. Joao Pedro sfugge alla marcatura di Tomiyasu, attacca il primo palo e insacca alle spalle di Skorupski sull’assist di Sottil per l’1-0. Il Bologna, dopo un buon avvio, riprende ad attaccare ma deve ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 31 ottobre 2020)(ITALPRESS) – Ilritrova la vittoria dopo tre sconfitte consecutive. Nell’anticipo della sesta giornata, al Dall’Ara gli uomini di Mihajlovic recuperano per due volte una rete di svantaggio e piegano ilcon un rocambolesco 3-2. Tra i protagonisti della festa rossoblu ci sono un ritrovato(autore di una) e il prezioso Soriano, pur con le preoccupanti lacune difensive che restano irrisolte. Bastano quindici minuti ai sardi, infatti, per bucare la porta dei felsinei per la trentanovesima partita di campionato consecutiva. Joao Pedro sfugge alla marcatura di Tomiyasu, attacca il primo palo e insacca alle spalle di Skorupski sull’assist di Sottil per l’1-0. Il, dopo un buon avvio, riprende ad attaccare ma deve ...

