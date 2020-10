I passi verso il nuovo DPCM Le opposizioni rifiutano il tavolo proposto da Conte

Leggi su blogo

(Di sabato 31 ottobre 2020) Dopo Francia, Austria, Regno Unito, Portogallo e in parte anche Grecia, il lockdown sembra inevitabile anche per l’Italia. La curva dell’epidemia continua a salire, i ricoveri aumentano in modo preoccupante giorno dopo giorno, così come i posti occupati in terapia intensiva e le vittime. I dati parlano chiaro e il tempo stringe. Lo sa benissimo il governo che sta lavorando ad une lo sanno benissimo anche le, che continuano a tuonare contro le scelte disenza però fornire delle possibili alternative alle misure introdotte nelle ultime settimane. Le nuove misure potrebbero essere annunciate già lunedì sera e per questo tra oggi e lunedì sono in programma una serie di fitti incontri e appuntamenti per arrivare ad un lockdown meno duro di quello ...