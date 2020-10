I nuovi casi positivi in Italia (Di sabato 31 ottobre 2020) Le autorità competenti hanno diramato il bilancio dei nuovi casi positivi di coronavirus registratisi sabato 31 ottobre 2020. Coronavirus, bilancio del 31 ottobre: 31.758 casi e 297 morti in più su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 31 ottobre 2020) Le autorità competenti hanno diramato il bilancio deidi coronavirus registratisi sabato 31 ottobre 2020. Coronavirus, bilancio del 31 ottobre: 31.758e 297 morti in più su Notizie.it.

istsupsan : Tra il 12 e il 25 ottobre 168.518 nuovi casi di #covid19 di cui 568 deceduti ?? 5.684 (3,4%) in operatori sanitari.… - SassuoloUS : Il Sassuolo Calcio comunica che dai test effettuati sono stati riscontrati tre nuovi casi di positività al Covid-19… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 30 ottobre: 31.084 nuovi casi e 199 morti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 31 ottobre: 31.758 nuovi casi e 297 morti - eagle_777 : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 31 ottobre: 31.758 nuovi casi e 297 morti -