I numeri del contagio di domenica 31 ottobre (Di sabato 31 ottobre 2020) Attualmente positivi: 351.386 Deceduti: 38.618, +297, Dimessi/Guariti: 289.426, +5.859, Ricoverati: 19.809, +1.069, di cui in Terapia Intensiva: 1.843, +97, Tamponi: 15.784.461, +215.886, Totale casi: ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 31 ottobre 2020) Attualmente positivi: 351.386 Deceduti: 38.618, +297, Dimessi/Guariti: 289.426, +5.859, Ricoverati: 19.809, +1.069, di cui in Terapia Intensiva: 1.843, +97, Tamponi: 15.784.461, +215.886, Totale casi: ...

SkyTG24 : 'Credo che sarebbe meglio fermare del tutto il Paese per un mese, subito, siamo ancora in tempo per non arrivare a… - borghi_claudio : @emmeguidi Confermo i dati. Come le ho detto non ho bisogno di andare di persona. So da Veneto, Lombardia Umbria e… - MetaErmal : Su 347.262 spettatori solo 1 contagiato. Chiudere i teatri è una buona idea? A guardare i numeri non sembra. È un l… - monica_perico : RT @Cartabellotta: Le tensioni tra Governo, Regioni ed Enti locali e la “non-strategia” di rincorrere i numeri del #coronavirus aggravano l… - isa_gianni : 'I numeri della pandemia' su #Skytg24. Troooppo forte l'espressione del prof. #Sebastiani mentre Bassetti parla e s… -

Ultime Notizie dalla rete : numeri del Lockdown in Lombardia, i numeri del ministero che portano alla chiusura La Repubblica VR46 Academy, alla scoperta dell’officina di talenti di Valentino Rossi

(Roma, 30/10/2020) - Roma, 30/10/2020 - Una stagione più che emozionante per tutti gli appassionati del Motomondiale, che si sono divertiti ...

Lo yacht dei record riaccende il dibattito sui limiti del cono di atterraggio

Lo scalo tecnico, a Brindisi, dello yacht a vela privato più grande del mondo, “A”, ha riaperto il dibattito sui limiti imposti dal cono di ...

(Roma, 30/10/2020) - Roma, 30/10/2020 - Una stagione più che emozionante per tutti gli appassionati del Motomondiale, che si sono divertiti ...Lo scalo tecnico, a Brindisi, dello yacht a vela privato più grande del mondo, “A”, ha riaperto il dibattito sui limiti imposti dal cono di ...