I due virologi potrebbero sotterrare l' ascia di guerra dopo gli scontri

Alberto Zangrillo lancia una tregua con il primario del Sacco di Milano, Massimo Galli. "Elaboriamo i dati e non facciamoci la guerra". Alberto Zangrillo fa appello a Massimo Galli: "Basta con la guerra"

Alberto Zangrillo e Massimo Galli sono di certo i due virologi che, più di tutti, hanno espresso le loro idee e soluzioni attorno al problema dato dal Coronavirus. Da mesi, ormai, in tv e sui giornali ...

Lockdown sì o no? Virologi divisi: Silvestri contro Burioni

“Oltre 31 mila casi e 199 morti. Io vi faccio solo una domanda: cosa state aspettando?”. Questo il tweet pubblicato da Roberto Burioni, che affianca Nino ...

