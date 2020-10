Highlights e gol Sheffield-Manchester City 0-1: Premier League 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 31 ottobre 2020) Gli Highlights e le azioni salienti di Sheffield Utd-Manchester City 0-1, match della settima giornata di Premier League 2020/2021. Decisivo il gol al 35′ di Walker su assist di de Bruyne che ha permesso agli uomini di Guardiola di conquistare tre punti importantissimi. Il Manchester City sale a quota undici punti, lo Sheffield deve ancora rimandare l’appuntamento con la prima vittoria. Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020) Glie le azioni salienti diUtd-0-1, match della settima giornata di. Decisivo il gol al 35′ di Walker su assist di de Bruyne che ha permesso agli uomini di Guardiola di conquistare tre punti importantissimi. Ilsale a quota undici punti, lodeve ancora rimandare l’appuntamento con la prima vittoria.

