Highlights e gol Burnley-Chelsea 0-3 | Premier League 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 31 ottobre 2020) Glidi, match valevole per la settima giornata della-21. Vittoria esterna per i Blues di Lampard che in casa delcentrano il successo per 0-3. Il tris delè a firma di Ziyech, Zouma e Werner: ecco le tre reti che valgono ai Blues la terza vittoria in campionato.