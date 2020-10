Hellas Verona, le condizioni di Faraoni e Rüegg: il comunicato (Di sabato 31 ottobre 2020) Con un comunicato ufficiale l’Hellas Verona ha aggiornato sulle condizioni di Marco Davide Faraoni e Kevin Rüegg L’Hellas Verona ha aggiornato sulle condizioni di Marco Davide Faraoni e Kevin Rūegg. Questo il comunicato del club scaligero. «Hellas Verona FC comunica che Marco Davide Faraoni e Kevin Rüegg si sono sottoposti nelle scorse ore ad esami strumentali e visite specialistiche per appurare natura ed entità dei rispettivi infortuni. Marco Davide Faraoni: lesione muscolare di primo grado del soleo del polpaccio sinistro. Kevin Rüegg: lesione muscolo-fasciale di secondo grado del ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Con unufficiale l’ha aggiornato sulledi Marco Davidee Kevin Rüegg L’ha aggiornato sulledi Marco Davidee Kevin Rūegg. Questo ildel club scaligero. «FC comunica che Marco Davidee Kevin Rüegg si sono sottoposti nelle scorse ore ad esami strumentali e visite specialistiche per appurare natura ed entità dei rispettivi infortuni. Marco Davide: lesione muscolare di primo grado del soleo del polpaccio sinistro. Kevin Rüegg: lesione muscolo-fasciale di secondo grado del ...

il tecnico del Verona perde (almeno per la prossima sfida contro il Benevento) sia Marco Davide Faraoni che Kevin Rüegg, entrambi fermati da problemi muscolari. Di seguito il report medico del club:

Di seguito il report medico del club: "Hellas Verona FC comunica che Marco Davide Faraoni e Kevin Rüegg si sono sottoposti nelle scorse ore ad esami strumentali e visite specialistiche per appurare ...

il tecnico del Verona perde (almeno per la prossima sfida contro il Benevento) sia Marco Davide Faraoni che Kevin Rüegg, entrambi fermati da problemi muscolari.