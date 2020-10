Hellas Verona, buone notizie per Juric: Koray Günter negativo al Coronavirus (Di sabato 31 ottobre 2020) buone notizie per l'Hellas Verona.Dopo aver perso per problemi muscolari Davide Faraoni e Kevin Rüegg​, Ivan Juric ritrova il difensore tedesco Koray Günter, risultato negativo all'ultimo tampone effettuato, come comunicato dallo stesso club gialloblù sul proprio sito di riferimento.Di seguito, la nota in questione."Hellas Verona FC comunica che gli ultimi test diagnostici per il Covid-19 effettuati da Koray Günter hanno dato esito negativo". Leggi su mediagol (Di sabato 31 ottobre 2020)per l'.Dopo aver perso per problemi muscolari Davide Faraoni e Kevin Rüegg​, Ivanritrova il difensore tedescoGünter, risultatoall'ultimo tampone effettuato, come comunicato dallo stesso club gialloblù sul proprio sito di riferimento.Di seguito, la nota in questione."FC comunica che gli ultimi test diagnostici per il Covid-19 effettuati daGünter hanno dato esito".

juventusfc : ??? Eye on @HellasVeronaFC ??? Tutto quello che c'è da sapere sui nostri avversari di domani ??… - beneventoapp : CALCIO: VERONA, FARAONI E RUEGG INFORTUNATI: Brutte notizie per l’Hellas Verona in vista del match di campionato co… - 7bertoldo7 : @75Ubik75 @Corriere Cine l'hellas sullo 0a0 gol annullato al Verona per un fuorigioco di polpaccio. Ma nessuno ha detto nulla. - HVeronaStyle : Hellas Verona FC comunica che gli ultimi test diagnostici per il Covid-19 effettuati da Koray Günter hanno dato esi… - Datos_Champions : #SerieA???? // Fecha 6 31/10 Crotone vs Atalanta Inter vs Parma Bologna vs Cagliari 1/11 Udinese vs Milan Spezia vs… -

Ultime Notizie dalla rete : Hellas Verona Le probabili formazioni di Hellas Verona-Benevento: Moncini in ballottaggio con Lapadula TUTTO mercato WEB Calcio. Serie A, Faraoni e Ruegg del Verona infortunati

Brutte notizie per l’Hellas Verona in vista del match di campionato con il Benevento, il tecnico Ivan Juric dovrà fare a meno di Marco Davide Faraoni e Kevin Ruegg entrambi fermati da problemi ...

Sky Sport Serie A 6a Giornata, Diretta Esclusiva | Palinsesto Telecronisti

Da sabato 31 ottobre, a lunedì 2 novembre, appuntamento con la Serie A, in campo per la sesta giornata del campionato 2020/2021. Sky ...

Brutte notizie per l’Hellas Verona in vista del match di campionato con il Benevento, il tecnico Ivan Juric dovrà fare a meno di Marco Davide Faraoni e Kevin Ruegg entrambi fermati da problemi ...Da sabato 31 ottobre, a lunedì 2 novembre, appuntamento con la Serie A, in campo per la sesta giornata del campionato 2020/2021. Sky ...