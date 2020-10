Halloween | le più celebri leggende metropolitane dell’orrore

Leggi su wired

(Di sabato 31 ottobre 2020) (foto: Jasmin Merdan via Getty images)Ogni giorno si celebra qualcosa, dalla pasta alla traduzione. Non esiste ancora una giornata da dedicare alle, ma se esistesse sarebbe sicuramente il 31 ottobre.è infatti la cornice perfetta per queste storie improbabili raccontate come vere, secondo la stringata definizione del folklorista Jan Harold Brunvand. Sono molte infatti leche circondano la festa. Dall’inesistente panico di massa causato da Orson Welles, alla vera psicosi delle caramelle avvelenate, fino alle sue presunte radici sataniche. Per non parlare della tradizione dei film horror che guarderemo, che spesso e volentieri pescano a piene mani dal folklore. Molte, infatti, ...