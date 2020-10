Halloween | i 35 migliori film da vedere

Leggi su movieplayer

(Di sabato 31 ottobre 2020) La lista deidaad: da L'esorcista a Drag me to Hell, prepariamoci insieme alla notte delle streghe con le pellicole più spaventose, molte delle quali sono ora disponibili nella Collection di Infinity "Dolcetto e Scherzetto". Finalmente si avvicina il periodo dell'anno preferito da tutti gli amanti dei brividi al cinema:è alle porte, e noi abbiamo deciso di proporvi un articolo dedicato aidaad. Perché non passare almeno la serata del 31 ottobre facendo scorpacciata di pellicole di paura è quasi un reato, e anche i più fifoni devono sperimentare un po' di sani salti sulla poltrona. Nella lista che segue abbiamo radunato horror ...