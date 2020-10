Halloween con la luna piena, ma non solo: stanotte sarà blue moon (Di sabato 31 ottobre 2020) È la prima volta dal 1944 che nella notte di Halloween risplenderà una luna piena visibile in tutte le aree del pianeta. Scopriamone di più stanotte, 31 ottobre, la luna piena brillerà nella notte di Halloween. Ma non è tutto: la luna piena sarà visibile in tutte le aree del pianeta. Un evento molto raro che si verificherà di nuovo solo nel 2039. Inoltre, quella di stanotte sarà la seconda luna piena di ottobre, quella che viene chiamata ‘blue moon’. La luna blu compare non più di una volta ogni due anni e mezzo. L’ultima, ... Leggi su zon (Di sabato 31 ottobre 2020) È la prima volta dal 1944 che nella notte dirisplenderà unavisibile in tutte le aree del pianeta. Scopriamone di più, 31 ottobre, labrillerà nella notte di. Ma non è tutto: lasarà visibile in tutte le aree del pianeta. Un evento molto raro che si verificherà di nuovonel 2039. Inoltre, quella disarà la secondadi ottobre, quella che viene chiamata ‘’. Lablu compare non più di una volta ogni due anni e mezzo. L’ultima, ...

Aggiornamento di Halloween per Telegram. Gli sviluppatori della popolare applicazione di messaggistica istantanea, infatti, hanno rilasciato un nuovo update per Android ed iOS che introduce un ...

Buon Halloween 2020, frasi d'auguri e messaggi Whatsapp: una serie di parole simpatiche, divertenti e ironiche, per la festa di questa notte ...

