Halloween con gli occhi al cielo, c'è la Luna Blu (Di sabato 31 ottobre 2020) Precisiamo subito: la Luna blu non è blu. È del solito colore. Si chiama Luna blu la seconda luna piena nello stesso mese solare. Quest'anno arriva in una notte particolare, quella di Halloween. Viene facile evocare lupi mammari e licantropi vari nella notte delle streghe.

