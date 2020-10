Halloween: 7 film horror da non perdere. Online (Di sabato 31 ottobre 2020) Il più importante evento italiano dedicato all’esplorazione della fantascienza e del futuro festeggia i suoi primi 20 anni. Trieste Science+Fiction Festival vi dà appuntamento dal 29 ottobre al 3 novembre per la prima volta Online nella Sala Web di MYmovies, con una programmazione ricchissima dedicata al meglio del genere fantastico. I film e i documentari del Festival saranno visibili sulla piattaforma di MYmovies per 24 ore a partire dall’orario di messa Online, mentre la serie tv coreana SF8 sarà disponibile Online per tutta la durata della manifestazione. E il brivido corre lungo la programmazione Online: tra anteprime mondiali e nazionali, zombie movie e storie di fantasmi, ecco gli horror da non perdere per prepararsi ad ... Leggi su udine20 (Di sabato 31 ottobre 2020) Il più importante evento italiano dedicato all’esplorazione della fantascienza e del futuro festeggia i suoi primi 20 anni. Trieste Science+Fiction Festival vi dà appuntamento dal 29 ottobre al 3 novembre per la prima voltanella Sala Web di MYmovies, con una programmazione ricchissima dedicata al meglio del genere fantastico. Ie i documentari del Festival saranno visibili sulla piattaforma di MYmovies per 24 ore a partire dall’orario di messa, mentre la serie tv coreana SF8 sarà disponibileper tutta la durata della manifestazione. E il brivido corre lungo la programmazione: tra anteprime mondiali e nazionali, zombie movie e storie di fantasmi, ecco glida nonper prepararsi ad ...

