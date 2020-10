Halloween 2020 | i film da guardare | dagli horror ai film d’animazione

Leggi su tpi

(Di sabato 31 ottobre 2020), idaaid’animazione Anche quest’anno torna, il periodo più spaventoso dell’anno. Quello di quest’anno sarà sicuramente unparticolare: abolite le feste e assembramenti, sarà impossibile festeggiare questa ricorrenza come abbiamo sempre fatto, ma ainon bisogna rinunciare: sul divano di casa si può stare senza restrizioni (certo, magari non organizzando una maratona di gruppo). Ci sonoevergreen da poter gustare (e non soltanto ad),ai ...