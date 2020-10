Guida Tv domenica 1 novembre (Di sabato 31 ottobre 2020) Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Rai 1ore 20:30 Soliti Ignotiore 21:25 L’Allieva 3×09-10 1a Tv ore 23:30 Speciale Tg1 Rai 2ore 20:30 Tg2ore 21:05 NCIS Los Angeles 11×14 1a Tvore 21:50 NCIS New Orleans 6×02 1a Tv ore 22:50 La domenica Sportiva Rai 3ore 20:00 Che Tempo Che Fa Canale 5ore 20:35 Paperissima Sprint – Showore 21:30 Live Non è la D’Urso ore 1:20 Tg5 Italia 1ore 19:30 CSI New York 3×06 ore 20:30 CSI 13×15ore 21:30 Wolverine L’immortaleSecondo film dedicato a Wolverine, con Hugh Jackman. Logan e’ in Giappone dove una sua vecchia conoscenza gli propone di essere mortale in cambio dell’immortalita’ ore 23:55 Pressing Serie A Rete 4ore 20:30 Stasera Italia weekend – Infoore 21:30 Lo chiamavano TrinitàIl pistolero Trinita’ giunge in una ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 31 ottobre 2020) Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Rai 1ore 20:30 Soliti Ignotiore 21:25 L’Allieva 3×09-10 1a Tv ore 23:30 Speciale Tg1 Rai 2ore 20:30 Tg2ore 21:05 NCIS Los Angeles 11×14 1a Tvore 21:50 NCIS New Orleans 6×02 1a Tv ore 22:50 LaSportiva Rai 3ore 20:00 Che Tempo Che Fa Canale 5ore 20:35 Paperissima Sprint – Showore 21:30 Live Non è la D’Urso ore 1:20 Tg5 Italia 1ore 19:30 CSI New York 3×06 ore 20:30 CSI 13×15ore 21:30 Wolverine L’immortaleSecondo film dedicato a Wolverine, con Hugh Jackman. Logan e’ in Giappone dove una sua vecchia conoscenza gli propone di essere mortale in cambio dell’immortalita’ ore 23:55 Pressing Serie A Rete 4ore 20:30 Stasera Italia weekend – Infoore 21:30 Lo chiamavano TrinitàIl pistolero Trinita’ giunge in una ...

Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv domenica 1 novembre Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:30 The Big Bang Theory 5×24/6×04 Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore ...

Come si svolge il test rapido Covid e dove farlo sabato e domenica

Si tratta di test molecolari o PCR , che evidenziano la presenza di materiale genetico (RNA) del virus nelle vie aeree (naso e gola). Dopo il test ci si rimette la maschera e si viene guidati in un’ar ...

