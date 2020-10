Guenda Goria eliminata al Grande Fratello Vip 5: social in rivolta contro televoto truccato (Di sabato 31 ottobre 2020) Durante la 14esima puntata del Grande Fratello Vip 5, andata in onda il 30 ottobre, è entrato Paolo Brosio ed è stata eliminata, inaspettatamente Guenda Goria. La reazione dei social è stata molto dura. Dalle uscite della De Blanck alla lite Zorzi Parietti L’ultima puntata del GF Vip 5 si è aperta con Signorini che ha spiegato la momentanea uscita dalla casa di Andrea Zelletta. Non è dato sapere il motivo per cui il 27enne è uscito, anche se il conduttore ha parlato di motivi personali con la speranza che possa tornare il prima possibile. Si è poi parlato di Patrizia De Blanck e delle sue uscite molto forti all’interno della casa, soprattutto quella in cui aveva invitato Tommaso Zorzi a spararsi. Tra i due è nato un ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 31 ottobre 2020) Durante la 14esima puntata delVip 5, andata in onda il 30 ottobre, è entrato Paolo Brosio ed è stata, inaspettatamente. La reazione deiè stata molto dura. Dalle uscite della De Blanck alla lite Zorzi Parietti L’ultima puntata del GF Vip 5 si è aperta con Signorini che ha spiegato la momentanea uscita dalla casa di Andrea Zelletta. Non è dato sapere il motivo per cui il 27enne è uscito, anche se il conduttore ha parlato di motivi personali con la speranza che possa tornare il prima possibile. Si è poi parlato di Patrizia De Blanck e delle sue uscite molto forti all’interno della casa, soprattutto quella in cui aveva invitato Tommaso Zorzi a spararsi. Tra i due è nato un ...

Marikap28 : RT @nneiviv_: Beh, alla fine Guenda è entrata nella casa come “la figlia di MTR Ruta” ed è uscita come Guenda Goria: una ragazza intelligen… - AlessiaCarbona2 : RT @hausoftswift: L’eliminazione di Guenda Goria è specchio della televisione italiana, dove intelligenza e poliedricità vengono ritenute s… - comeaIiIcloser : RT @nneiviv_: Beh, alla fine Guenda è entrata nella casa come “la figlia di MTR Ruta” ed è uscita come Guenda Goria: una ragazza intelligen… - KingZlatan18 : Posso capire Myriam e Matilde, ma Guenda sinceramente era un COMODINO, dai su... se non fosse per la storia di Amed… - tiquerelo : RT @nneiviv_: Beh, alla fine Guenda è entrata nella casa come “la figlia di MTR Ruta” ed è uscita come Guenda Goria: una ragazza intelligen… -