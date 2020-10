Gualtieri Bassetti ricoverato per Covid. "Ore d'ansia"

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 31 ottobre 2020) “Ore d’” per la salute del presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Gualtieroda stamane in un ospedale di Perugia dopo il contagio da coronavirus. Lo scrive nella sua edizione di oggi l’Osservatore Romano.Il cardinale, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, è statoquesta mattina all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Era risultato positivo al-19 lo scorso 28 ottobre. Il cardinale aveva febbre e raffreddore ed era monitorato a casa, ma questa mattina si è reso necessario il trasferimento in ospedale. Ieriaveva fatto sapere: “Vivo questo momento con fede e speranza, affidandomi alla misericordia del Padre. Ringrazio quanti si sono resi vicini con ...