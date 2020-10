Gualdo Tadino, l'opposizione presenta mozione di sfiducia per il vice-sindaco Pasquarelli (Di sabato 31 ottobre 2020) Attacco politicamente pesante del centrodestra, minoranza in consiglio comunale, contro il vice-sindaco di Gualdo Tadino Fabio Pasquarelli. Un attacco che, molto probabilmente, anticipa la futura ... Leggi su perugiatoday (Di sabato 31 ottobre 2020) Attacco politicamente pesante del centrodestra, minoranza in consiglio comunale, contro ildiFabio. Un attacco che, molto probabilmente, anticipa la futura ...

69conigli : Memorie d’infinito nuova esposizione Polo Museale città di Gualdo Tadino - 69conigli : Coronavirus, dal sindaco di Gualdo Tadino no a Halloween: 'Festa inutile'. Aperti invece i cimiteri - Caffienekitty : RT @protectheflames: In order of appearance: - Vincenzo De Luca, President of Campania. - Cateno De Luca, Mayor of Messina. - Antonio Deca… - umbriajournal_ : Memorie d’infinito nuova esposizione Polo Museale città di Gualdo Tadino - PostUmbria : 694 e 5 decessi. 6 nuovi casi a Gualdo Tadino con 3 guaritiPubblicità Crescita record dei nuovi casi di coronaviru… -

Ultime Notizie dalla rete : Gualdo Tadino Eroina e soldi falsi. Arrestato “pendolare” della droga tra Gualdo Tadino e Fabriano Gualdo News Via al progetto "Lab-l’arte di guardare"

GUALDO TADINO - Ha preso avvio il progetto “Lab-l’arte di guardare”. L’iniziativa prevede la realizzazione di attività laboratoriali e formative che fanno riferimento alla formazione tra pari. Gli ...

'Pasquarelli si dimetta'. A Gualdo Tadino mozione di sfiducia delle opposizioni contro il vice sindaco. Raponi:'Offensivo verso i ...

A Gualdo Tadino le opposizioni depositano la mozione di sfiducia nei confronti del vice sindaco Fabio Pasquarelli in merito alle affermazioni apparse lo scorso 24 ottobre sul suo profilo social. Allud ...

GUALDO TADINO - Ha preso avvio il progetto “Lab-l’arte di guardare”. L’iniziativa prevede la realizzazione di attività laboratoriali e formative che fanno riferimento alla formazione tra pari. Gli ...A Gualdo Tadino le opposizioni depositano la mozione di sfiducia nei confronti del vice sindaco Fabio Pasquarelli in merito alle affermazioni apparse lo scorso 24 ottobre sul suo profilo social. Allud ...