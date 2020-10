Gretel e Hansel | tremate le fiabe son tornate

(Di sabato 31 ottobre 2020), è la nuova trasposizione cinematografica diretta da Oz Perkins e con attori protagonisti la giovane Sophia Lillis, Alice Krige, Jessica De Gouw, Ian Kenny e Charles Babalola. La nuova trasposizione per il grande schermo rivisita ancora una volta la storia dei due fratelli ma scegliendo un tono decisamente cupo, tenebroso e accattivante. Quello di Perkins è il segno evidente che siamo di fronte ad un ritorno sul grande schermo del folk horror, pellicole in cui le tradizioni si mescolano ai racconti dell’infanzia e alle leggende esoteriche e di stregoneria, narrazioni da sempre in grado di corteggiare i suoi fan. Una delle scene de “”, la luce tra i boschi della fiaba, cala i due sventurati protagonisti all’interno di una serie di mistici ...

HorrorItalia24 : GRETEL & HANSEL | DISPONIBILE DA OGGI IN DIGITALE - RedazioneLH : @infinitytv_it @SkyCinema @RakutenTV_IT1 'Gretel e Hansel' @GandHMovie di #OsgoodPerkins è il nuovo #horror… - Think_movies : “Gretel & Hansel”: il nuovo adattamento del celebre racconto dal 30 ottobre disponibile in digitale… - victoriasmirnow : @prestonsmirnow siamo hansel e gretel - DonPacciani : @SandraM0027 @FelettiDavide @matteosalvinimi Mi sa che discende da Hansel e Gretel -

Ultime Notizie dalla rete : Gretel Hansel

Tom's Hardware Italia

I due fratelli Hansel e Gretel sono cresciuti. Non sono più ingenui né tanto meno indifesi. Fatto tesoro dell'esperienza con la strega nella casa di marzapane, sono diventati cacciatori di ...Nei film neorealisti dell'epoca, la pineta di Castelfusano è oscura come una foresta germanica. Per l'esattezza, Hansel e Gretel non vagano nella meridionale Schwarzwald, ma nella foresta di ...