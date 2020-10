Grande Fratello Vip, subito polemiche per le dichiarazioni di Paolo Brosio sul Coronavrirus: "C'e qualcosa che non va!" (Di sabato 31 ottobre 2020) Nella tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, il popolare giornalista varca la porta rossa e scatena subito polemiche. Leggi su comingsoon (Di sabato 31 ottobre 2020) Nella tredicesima puntata delVip, il popolare giornalista varca la porta rossa e scatena

GrandeFratello : Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi personali. #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP, utenti ammettono di aver creato centinaia di account fake per condizionare il televoto - ivanscalfarotto : Vicino con il cuore alla #Francia ???? e a tutti i francesi e ai valori di libertà e di laicità del grande Paese nost… - xnchesensox : RT @annullataa: IL SALVATAGGIO DI ELISABETTA GREGORACI RAPPRESENTA LA SITUAZIONE IN ITALIA. NON IMPORTA QUANTO TU POSSA ESSERE BRAVO E COM… - ross27767 : @borghi_claudio potremmo pensare di usare la casa del grande fratello, Casalino fa gli onori di casa -