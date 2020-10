Grande Fratello Vip, Guenda Goria eliminazione a sorpresa: i misteri del televoto (Di sabato 31 ottobre 2020) Puntata vivace e colorita quella del Grande Fratello Vip andata in onda ieri: protagonisti in prima linea la famiglia Ruta-Goria e ovviamente il flirt non ancora esploso tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. Interessante, anche se non troppo emozionante, anche la tanto attesa entrata nella casa di Paolo Brosio costretto a rimandare il suo ingresso a causa del Covid. Dopo il confronto Guenda e papà Goria, dove quest’ultimo si è scusato di non comprendere alcune volte gli stati d’animo della figlia e di non essere troppo affettuoso, c’è stato il momento intimo tra Pierpaolo e Elisabetta, l’ex velino temeva di perdere la conduttrice a causa della nomination. E invece a sorpresa ad essere eliminata a fine serata è stata ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 31 ottobre 2020) Puntata vivace e colorita quella delVip andata in onda ieri: protagonisti in prima linea la famiglia Ruta-e ovviamente il flirt non ancora esploso tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. Interessante, anche se non troppo emozionante, anche la tanto attesa entrata nella casa di Paolo Brosio costretto a rimandare il suo ingresso a causa del Covid. Dopo il confrontoe papà, dove quest’ultimo si è scusato di non comprendere alcune volte gli stati d’animo della figlia e di non essere troppo affettuoso, c’è stato il momento intimo tra Pierpaolo e Elisabetta, l’ex velino temeva di perdere la conduttrice a causa della nomination. E invece aad essere eliminata a fine serata è stata ...

GrandeFratello : Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi personali. #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP, utenti ammettono di aver creato centinaia di account fake per condizionare il televoto - GrandeFratello : Andrea Zelletta rientra ufficialmente nella Casa di Grande Fratello. #GFVIP - loveless210302 : RT @annullataa: IL SALVATAGGIO DI ELISABETTA GREGORACI RAPPRESENTA LA SITUAZIONE IN ITALIA. NON IMPORTA QUANTO TU POSSA ESSERE BRAVO E COM… - lucafaccio : RT @GrandeFratello: Andrea Zelletta rientra ufficialmente nella Casa di Grande Fratello. #GFVIP -