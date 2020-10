Grande Fratello Vip, Guenda Goria eliminata: i dubbi degli utenti e dei coinquilini (Di sabato 31 ottobre 2020) Guenda Goria è l’ultima eliminata di questa edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Nella puntata di ieri si è concluso il televoto che per la prima volta nella storia del programma è durato per ben due puntate consecutive. Alla domanda chi vuoi salvare? gli italiani avrebbero preferito altri vip, condannando quindi Guenda. L’andamento del televoto però sarebbe cambiato solo negli ultimi giorni: nella puntata di lunedì la concorrente destinata all’eliminazione sembrava essere infatti Elisabetta Gregoraci. Il biglietto di ritorno di Guenda, non prevedendo il suo ingresso nella casa, l’ha resa a tutti gli effetti una concorrente eliminata dal reality con ... Leggi su trendit (Di sabato 31 ottobre 2020)è l’ultimadi questa edizione delVip condotto da Alfonso Signorini. Nella puntata di ieri si è concluso il televoto che per la prima volta nella storia del programma è durato per ben due puntate consecutive. Alla domanda chi vuoi salvare? gli italiani avrebbero preferito altri vip, condannando quindi. L’andamento del televoto però sarebbe cambiato solo negli ultimi giorni: nella puntata di lunedì la concorrente destinata all’eliminazione sembrava essere infatti Elisabetta Gregoraci. Il biglietto di ritorno di, non prevedendo il suo ingresso nella casa, l’ha resa a tutti gli effetti una concorrentedal reality con ...

