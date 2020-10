Grande Fratello Vip, caos nella notte: la lite furiosa accende la casa (Di sabato 31 ottobre 2020) . Questa notte Francesco Oppini e Dayane Mello hanno discusso dopo la puntata andata in onda Ieri puntata accesa per i concorrenti del Grande Fratello Vip. La lite che c’è stata dopo la puntata è stata dettata dal momento nomination: Dayane Mello ha nominato … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 31 ottobre 2020) . QuestaFrancesco Oppini e Dayane Mello hanno discusso dopo la puntata andata in onda Ieri puntata accesa per i concorrenti delVip. Lache c’è stata dopo la puntata è stata dettata dal momento nomination: Dayane Mello ha nominato … L'articolo proviene da YesLife.it.

GrandeFratello : Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi personali. #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP, utenti ammettono di aver creato centinaia di account fake per condizionare il televoto - GrandeFratello : Andrea Zelletta rientra ufficialmente nella Casa di Grande Fratello. #GFVIP - ciaosonoiole : RT @annullataa: IL SALVATAGGIO DI ELISABETTA GREGORACI RAPPRESENTA LA SITUAZIONE IN ITALIA. NON IMPORTA QUANTO TU POSSA ESSERE BRAVO E COM… - DanielaAlberti7 : RT @annullataa: IL SALVATAGGIO DI ELISABETTA GREGORACI RAPPRESENTA LA SITUAZIONE IN ITALIA. NON IMPORTA QUANTO TU POSSA ESSERE BRAVO E COM… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, "ce la faremo". Ma per Alfonso Signorini si mette male: la stretta del coronavirus sul reality Liberoquotidiano.it Gossipblog Gossip Reality Grande Fratello Vip 5: l’abbraccio tra Stefania Orlando e Francesco Oppini dopo la pace (video)

Oggi, sabato 31 ottobre 2020, Stefania Orlando e Francesco Oppini hanno avuto modo di chiarire dopo lo scontro di ieri, durante la quattordicesima puntata del ‘Grande Fratello Vip’. Il figlio di Alba ...

Grande Fratello Vip, la guerra fredda tra Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando

Le due candidate regine della quinta edizione sono Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando. E con l’assenza della terza possibile concorrente regina, sono Gregoraci e Orlando a lottare per il posto sp ...

Oggi, sabato 31 ottobre 2020, Stefania Orlando e Francesco Oppini hanno avuto modo di chiarire dopo lo scontro di ieri, durante la quattordicesima puntata del ‘Grande Fratello Vip’. Il figlio di Alba ...Le due candidate regine della quinta edizione sono Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando. E con l’assenza della terza possibile concorrente regina, sono Gregoraci e Orlando a lottare per il posto sp ...