Grande Fratello Vip 5, Paolo Brosio, polemiche per le dichiarazioni sul COVID-19: "I tamponi non sono attendibili…" (Video) (Di sabato 31 ottobre 2020) Non è iniziata nel migliore dei modi, scriviamo così, l'esperienza di Paolo Brosio nella quinta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini, in onda su Canale 5. Il giornalista, dopo un'odissea vissuta a causa del COVID-19 durata oltre un mese, ieri sera, è riuscito finalmente a varcare la soglia della porta rossa della casa di Cinecittà. In puntata, Signorini era stato chiaro con Brosio. Il conduttore, infatti, gli aveva chiesto di non parlare troppo di Coronavirus, in quanto i concorrenti vengono informati costantemente riguardo la seconda ondata del virus in corso in questi giorni, e di non rivelare, inoltre, anche altri fatti avvenuti nelle ultime settimane.

