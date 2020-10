Grande Fratello Vip 5, Paolo Brosio e la frase negazionista sui tamponi: scoppia la polemica (Di sabato 31 ottobre 2020) Paolo Brosio appena entrato al Grande Fratello Vip 5 ha fatto arrabbiare tutti per le frasi negazioniste su tamponi e Coronavirus. Paolo Brosio entra al Grande Fratello Vip 5 ed è subito polemica per le frasi sui tamponi: il giornalista disattende le raccomandazioni di Alfonso Signorini parlando di Covid-19 e mettendo in dubbio l'attendibilità dei test. Ieri sera Paolo Brosio ha coronato il suo sogno varcando la soglia della casa del Grande Fratello Vip 5, il giornalista ha abbracciato i nuovi coinquilini che non potevano ricambiare perché 'freezati'. Prima di entrare Paolo aveva ricevuto delle ... Leggi su movieplayer (Di sabato 31 ottobre 2020)appena entrato alVip 5 ha fatto arrabbiare tutti per le frasi negazioniste sue Coronavirus.entra alVip 5 ed è subitoper le frasi sui: il giornalista disattende le raccomandazioni di Alfonso Signorini parlando di Covid-19 e mettendo in dubbio l'attendibilità dei test. Ieri seraha coronato il suo sogno varcando la soglia della casa delVip 5, il giornalista ha abbracciato i nuovi coinquilini che non potevano ricambiare perché 'freezati'. Prima di entrareaveva ricevuto delle ...

GrandeFratello : Andrea Zelletta rientra ufficialmente nella Casa di Grande Fratello. #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP, utenti ammettono di aver creato centinaia di account fake per condizionare il televoto - GrandeFratello : Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi personali. #GFVIP - LaMati_ : RT @zerowidee: il grande fratello aveva la grandissima opportunità di dimostrare di essere leggermente avanti con i tempi dando il costume… - emotivianonimi : RT @defencelessziam: Ho iniziato a seguire il Grande Fratello per divertirmi e sostenere Tommaso, ma ogni giorno che passa diventa sempre p… -