'Grande Fratello Vip 5': l'opinione di Chia sulla quattordicesima puntata (Di sabato 31 ottobre 2020) Ma davvero stiamo lasciando intere edizioni di reality show in mano a gente che ha così tanto tempo libero (mamma quanto vi invidio, regà!) da passare le giornate ad organizzarsi in gruppi Telegram per creare account fake con cui falsare i televoti che al mercato mio padre comprò pur di tutelare il proprio prediletto? Ma il Codacons invece di scassarelammminChia a Fedez e Chiara Ferragni 'ndo sta quando serve? Cioè, tutti scandalizzati dall'aneddoto su Lele Mora che vent'anni fa aveva affittato i call center per far vincere L'Isola dei Famosi a Walter Nudo, ma almeno lui era il suo agente, santodddio, tutto quello sbattimento aveva un senso (monetario, ma ce l'aveva). Ma, voglio dì, la casalinga di Voghera che sta lì a seguire i tutorial sui social per crearsi mille mail temporanee ...

