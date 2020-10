Grande Fratello Vip 5, lo scambio di tweet tra il marito di Stefania Orlando e Gaia Zorzi (Di sabato 31 ottobre 2020) Durante la diretta della quattordicesima puntata del ‘Grande Fratello Vip’, Stefania Orlando è stata attaccata duramente da alcun i compagni d’avventura per le dichiarazioni contro Elisabetta Gregoraci che, a suo dire, avrebbe pianificato una comfort zone con Pierpaolo Pretelli per giustificare la propria presenza nella casa di Cinecittà. Il marito, Simone Gianlorenzi, su Twitter, ha manifestato la propria delusione perché nessuno degli altri componenti della stanza blu (Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi e Guenda Goria) si sono schierati dalla sua parte preferendo restare in silenzio durante il duro confronto. In serata, c’è stato uno scambio di tweet con Gaia, la sorella del giovane ... Leggi su gossipblog (Di sabato 31 ottobre 2020) Durante la diretta della quattordicesima puntata del ‘Vip’,è stata attaccata duramente da alcun i compagni d’avventura per le dichiarazioni contro Elisabetta Gregoraci che, a suo dire, avrebbe pianificato una comfort zone con Pierpaolo Pretelli per giustificare la propria presenza nella casa di Cinecittà. Il, Simone Gianlorenzi, su Twitter, ha manifestato la propria delusione perché nessuno degli altri componenti della stanza blu (Maria Teresa Ruta, Tommasoe Guenda Goria) si sono schierati dalla sua parte preferendo restare in silenzio durante il duro confronto. In serata, c’è stato unodicon, la sorella del giovane ...

GrandeFratello : Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi personali. #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP, utenti ammettono di aver creato centinaia di account fake per condizionare il televoto - ivanscalfarotto : Vicino con il cuore alla #Francia ???? e a tutti i francesi e ai valori di libertà e di laicità del grande Paese nost… - LadyFalenaIvana : RT @hereforozge: Rosalinda che durante la settimane crea dinamiche, asfalta oppini, smerda la stanza arancione per poi non essere più calco… - 25e82c1a95c1496 : RT @RamaTrash8: CMQ VOGLIO RIBADIRE UN CONCETTO, CHE PER MOLTISSIMI SARÀ SCONTATO, MA CI TENGO A SCRIVERLO: TOMMASO ZORZI È IL GRANDE FRAT… -